(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Siria, Di Maio: "Conflitti non possono essere risolti ricorrendo a uso forza" Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell'informativa sulla Siria in Senato: "In Siria l'operazione della Turchia ha aggravato la situazione. L'Italia si è attivata immediatamente per condannare l'iniziativa della Turchia ed esortarla a ritirare le truppe, convinta che i conflitti sanguinosi non possono essere risolti ricorrendo all'uso della forza" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev