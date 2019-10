(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2019 Miac, Franceschini: “Un museo per rilancio Cinecittà” “Il museo è bello, interattivo, coinvolgente ed emozionante. Al suo interno c’è tutta la storia dell’audiovisivo del cinema italiano. Ci voleva un luogo così in Italia. Un progetto nato in fretta perché l’idea è di poco più di quattro anni fa. E’ stato finanziato, realizzato ed è una bella cosa che piacerà agli italiani che verranno a visitarlo. E’ importante che sia a Roma e che sia a Cinecittà perché è il luogo simbolo del cinema italiano”, così il Ministro alla cultura, Dario Franceschini, a margine della inaugurazione del Miac (museo italiano audiovisivo cinema) di Cinecittà. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev