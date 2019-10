(Agenzia Vista) Bruxelles 29 ottobre 2019 Venezuela, Del Re: "Italia ha promesso stanziamento di circa 2mln e mezzo per alleviare peso crisi" "Italia ha promesso stanziamento di circa 2mln e mezzo per alleviare peso crisi". Così il viceministro agli Affari Esteri, Emanuela Del Re, intervistata a Bruxelles a margine della conferenza sulla crisi in Venezuela a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche l'Alto commissario per gli Affari Esteri dell'Ue, Federica Mogherini, e l'Alto commissario per i rifigiati dell'Unhcr, Filippo Grandi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev