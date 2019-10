(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2019 Insulti a Segre, Dureghello (Comunità Ebraica Roma): "Sdoganati vergognosi linguaggi d'odio" “La visita del Presidente è un momento significativo. Le parole con cui si è espresso verso Conte per costituire in Italia un Commissario per l’antisemitismo è per noi motivo di grande soddisfazione, soprattutto in un momento dove percepiamo il rifiorire dell’odio antisemita”, così a margine della visita presso la Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, commentando la visita ufficiale del Presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev