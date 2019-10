Rifiuti in Strada, Vignaroli (M5S, Pres. Comm. Ecomafie): "Serve maggiore controllo"

(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2019 Vignaroli (M5S): "Ora maggiori azioni di controllo sul campo per contrastare rifiuti in strada" “Da quando è stata istituita, nel 1997, la Commissione Ecomafie ha sempre collaborato con le forze di Polizia. Questo protocollo è un rafforzamento di questa collaborazione che prevede uno scambio di informazioni continuo. Questa, inoltre, porterà ad azioni e operazioni sul campo, senza dimenticare le campagne di sensibilizzazione per i cittadini”, così il Presidente della Commissione Parlamentare Sul Ciclo dei Rifiuti, Stefano Vignaroli, a margine della firma sul Protocollo d’Intesa siglato con il Prefetto Franco Gabrielli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev