Regionali Umbria, Meloni: "Berlusconi mi ha chiamato per farmi i complimenti" "Berlusconi mi ha chiamato per farmi i complimenti". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenuta a margine di una conferenza stampa al Senato per commentare il risultato elettorale delle regionali in Umbria.