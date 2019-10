(Agenzia Vista) Perugia, 28 ottobre 2019 Il centrodestra vince in Umbria, la lunga notte elettorale. Il racconto Donatella Tesei è la nuova presidente della Regione Umbria, la candidata di centrodestra con il 57,4 percento ha superato il candidato di centrosinistra, Vincenzo Bianconi, che ha ottenuto il 37,5 percento. Così il leader della Lega: "E' una giornata straordinaria, incredibile nessuno l'avrebbe mai detto, neanche io. Io avevo scommesso su almeno 10 punti di vantaggio. Pare che siano parecchi di più. Chiaro che stanotte qualcuno a Roma avrà qualcosa su cui riflettere, nel senso che gli esperimenti da laboratorio sulla pelle degli italiani non funzionano. Magari domani la prima lettura del presidente del consiglio sarà il Corriere dell'Umbria, la seconda il Financial Times. Non sono positive né l'una, né l'altra. Mi sembra che la vittoria è evidente clamorosa e bella". Queste le prime parole di Donatella Tesei commentando il risultato: "Ringrazio gli umbri che hanno dato una prova di grandissima maturità e di coraggio" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev