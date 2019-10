(Agenzia Vista) Perugia, 28 ottobre 2019 La commozione e la gioia della Tesei per la vittoria in Umbria Vittoria per il centrodestra con la candidata alla Regione Umbria, Donatella Tesei, in testa sugli altri. Così la futura presidente della Regione commentando i primi risultati: "Ringrazio gli umbri che hanno dato una prova di grandissima maturità e di coraggio" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev