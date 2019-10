(Agenzia Vista) Perugia, 28 ottobre 2019 Tesei vince le regionali in Umbria l abbraccio con la Meloni Vittoria per il centrodestra con la candidata alla Regione Umbria, Donatella Tesei, in testa sugli altri. Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, commentando i primi risultati: "Gli italiani si liberano in Umbria di una sinistra di potere ed affarista, con una vittoria schiacciante del centrodestra che ci consegna una una grande responsabilità nei confronti dei giovani, della famiglie, delle piccole e medie imprese. Bisognerà fare grandi cose e le faremo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev