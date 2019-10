(Agenzia Vista) Perugia, 28 ottobre 2019 27-10-19 Elezioni Umbria, Salvini vittoria della concretezza, Lega si conferma primo partito Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 in Umbriaper le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta regionale e dei 20 consiglieri che formeranno l'Assemblea legislativa della undicesima legislatura. Sono 703.595 gli elettori chiamati al voto e otto i candidati in corsa per la presidenza della Regione: Vincenzo Bianconi, sostenuto da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Europa verde, Sinistra Civica e Verde e Bianconi per l’Umbria; Donatella Tesei, la candidata di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Umbria Civica e Tesei Presidente; Claudio Ricci, Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria; Emiliano Camuzzi, Partito Comunista italiano, Potere al Popolo; Martina Carletti, Riconquistare l’Italia; Giuseppe Cirillo, Partito delle Buone Maniere; Antonio Pappalardo, Gilet Arancioni; Rossano Rubicondi, Partito Comunista. L'arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini, e della candidata Tesei all'Hotel Fortuna di Perugia dove è stato allestito il comiotato elettorale. Così Salvini a margine: "Aspettiamo i dati veri. A occhio abbiamo fatto un'impresa storica" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev