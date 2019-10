(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2019 Omicidio Roma, presi i responsabili della morte di Luca Sacchi Presi i due presunti responsabili dell’omicidio di Luca Sacchi commesso la sera del 23 ottobre a Roma. I due fermati, entrambi 21enni, sono stati catturati la scorsa notte a Roma in luoghi differenti: uno è stato rintracciato in un hotel in zona Tor Cervara mentre l’altro era nascosto sul terrazzo di una palazzina in zona Torpignattara. I due giovani ora sono rinchiusi presso la casa circondariale di Regina Coeli e sono accusati di omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi / fonte Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev