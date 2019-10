(Agenzia Vista) Narni, 25 ottobre 2019 Zingaretti: "Con M5s anche nelle prossime sfide? Perché no" "Con M5s anche nelle prossime sfide? Perché no". Così il Segretario del Partito Democratico Nicola ZIngaretti, a Narni per una conferenza stampa di presentazione della manovra di bilancio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it