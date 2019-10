80 anni da Il Tempo, Bechis (direttore): "Daremo più spazio alla provincia di Roma"

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2019 24-10-19 80 anni da Il Tempo, Bechis (direttore) continueremo ad essere indipendenti, racconteremo anche provncia di ROma L'iniziativa "Idee per Roma" promossa dal quotidiano Il Tempo in occasione degli 80 anni del giornale. Nel corso della giornata il direttore Franco Bechis ha intervistato la sindaca di Roma Virginia Raggi per poi passare la parola all'ex-direttore Gianni Letta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev