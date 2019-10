(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2019 Vaping, Palazzetti (BAT): “Negli USA e Canada mix tra liquido e cannabis” “Negli USA e in Canada si sono conosciuti problemi per la salute perché in quei casi alle sigarette elettroniche era stata aggiunta della cannabis. Una sostanza che mischiata ai liquidi delle sigarette ha creato il problema. Noi all’interno dell’azienda abbiamo 50 tossicologi ed altri collaboratori esterni per il controllo della qualità”, così il presidente e amministratore delegato di British American Tobacco SpA, Roberta Palazzetti, a margine della presentazione dello studio ‘Il settore del vaping in Europa’. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev