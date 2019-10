(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2019 24enne ucciso durante una rapina a Roma, il luogo dell'aggressione Tragedia davanti un pub in zona Colli Albani a Roma, in via Teodoro Mommsen. Un giovane personal trainer romano di 24 anni, Luca Sacchi, è stato ucciso da un colpo di pistola alla testa. Il ragazzo aveva tentato di difendere la fidanzata che era stata aggredita da due uomini che avevano cercato di derubarla. Uno dei due ha sparato a Sacchi che è stato ferito gravemente e subito ricoverato all'ospedale San Giovanni dove, dopo essere stato operato, ha perso la vita / courtesy Teleroma56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev