(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2019 Vaping, Palazzetti (BAT): “Il vaping diverso da tabacco, il legislatore non può non tenerne conto” “Chiediamo al legislatore di tener conto che i prodotti del vaping non sono prodotti del tabacco, non sono sigarette normali, non sono prodotti per il tabacco riscaldato. Sono prodotti diversi e quindi chiederemo di tenerne conto”, così il presidente e amministratore delegato di British American Tobacco SpA, Roberta Palazzetti, a margine della presentazione dello studio ‘Il settore del vaping in Europa’. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev