(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2019 Poste Italiane presenta il bilancio integrato, Grosso: "Coniugare crescita e sostenibilità" 'La responsabilità di crescere e far crescere', Poste Italiane presenta il primo bilancio integrato 2018 sulla sostenibilità. A illustrarlo Marcello Grosso, Responsabile Governo dei Rischi di Gruppo Poste Italiane, che a margine dell'iniziativa ha dichiarato: "Il bilancio integrato rappresenta un elemento unico nell'esperienza di Poste perché è il primo che l'azienda ha prodotto. Rappresenta anche una visione unitaria delle politiche e della strategia dell'azienda su tematiche finanziarie e non. Lo ritengo un passo in avanti importante in un'ottica di trasparenza verso il mercato e verso i nostri stakeholder che ritengo sia l'aspetto più rilevante che devo guidare la nostra azione quotidiana". Grosso ha poi aggiunto: "Il raggiungimento degli obiettivi finanziari rappresenta il primo punto, ma quello che ci viene chiesto è di coniugare la crescita con l'adozione di politiche di sostenibilità che siano effettive e concrete. Siamo convinti che l'adozione di best practices in termine di governance, ambiente e quindi sociale, possano dare uno slancio maggiore alla crescita economica dell'azienda." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev