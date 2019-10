(Agenzia Vista) Piemonte-VdA, 24 ottobre 2019 Irap e bollo auto, Consiglio Regionale del Piemonte chiede esenzioni Chi compra un'auto nuova non deve pagare il bollo per tre anni. E' quanto si chiede alla Giunta con un ordine del giorno in Consiglio Regionale del Piemonte, presentato dal capogruppo di Forza Italia, Paolo Ruzzola, e approvato dall'assemblea con 25 voti a favore, tutti della maggioranza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev