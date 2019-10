(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2019 Russiagate, Conte: "Da Usa chieste informazioni a giugno" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine della sua audizione al Copasir: "La richiesta americana è stata fatta ad agosto? Falso, risale a giugno. E non è arrivata dal presidente Trump ma dal ministro Barr. Trump non mi ha mai parlato di questa inchiesta" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev