(Agenzia Vista) Umbria, 23 ottobre 2019 Di Maio a Salvini: "Sei scappato dalle tue promesse, lo stesso farai in Umbria" Il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, in Umbria per un tour elettorale in vista delle regionali di domenica. Così a margine incontrando la stampa a Bastia Umbra: "Stava governando l'Italia ed è scappato dalle sue promesse quando ha scoperto di non avere i soldi per mantenerle. Ora va dai cittadini umbri, candida una ex sindaco che ha lasciato il suo comune in dissesto e dice 'fatemi governare'". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev