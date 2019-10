(Agenzia Vista) Umbria, 23 ottobre 2019 Manovra, Di Maio: "Partite Iva sono la classe operaia dei giorni d'oggi" Il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, in Umbria per un tour elettorale in vista delle regionali di domenica. Così a margine incontrando la stampa a Bastia Umbra: "Sono quelli che fino a 20-30 anni fa erano gli operai che andavano e vanno tuttora difesi" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev