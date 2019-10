(Agenzia Vista) Umbria, 23 ottobre 2019 Di Maio: "Servono poteri speciali per sindaco di Roma" Il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, in Umbria per un tour elettorale in vista delle regionali di domenica. Così a margine incontrando la stampa a Bastia Umbra: "Come M5S abbiamo pronto il disegno di legge per attribuire, come in tutte le capitali che si rispettino, poteri speciali al sindaco di Roma" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev