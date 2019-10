(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2019 Manifesto SIMA “U4ALL”, Sileri: "Lotta al cambiamento climatico inizia dalle università" Dalle colonne di “The Lancet”, la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) chiama a raccolta i Rettori delle università italiane e chiede loro pieno l’impegno di aderire al Manifesto "University Rectors for All" (U4ALL), la cui sintesi é stata pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica. Il documento porta la prima firma del professore Alessandro Miani, presidente SIMA. All’evento interverranno Gaetano Manfredi, Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Mario Turco, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Pierpaolo Sileri, Vice Ministro della Salute. L’evento è stato realizzato sotto l’egida della CRUI e della Cattedra Unesco “Educazione alla Salute e Sviluppo Sostenibile”. La call for action al mondo accademico ha un obiettivo chiaro e risponde alla richiesta inoltrata da “The Lancet” stesso in occasione delle giornate di protesta globale dei Fridays for Future guidati da Greta Thunberg. “E’ necessario - spiega Alessandro Miani - promuovere l'applicazione dell'Accordo di Parigi e le raccomandazioni dell’IPCC (Inter-governmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite) contenendo l’aumento della temperatura del Pianeta al di sotto degli 1,5 °C. È per questo che chiediamo a tutti i Magnifici Rettori della CRUI di siglare l’iniziativa”. Ad aprire i lavori della conferenza stampa il videomessaggio di Maria Neira, Direttore Dipartimento di Salute Pubblica e di Determinanti Ambientali e Sociali della Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev