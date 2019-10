(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2019 Manovra, Durigon (Lega): "Per fortuna non dovrò più chiedere nulla a Juncker" In sala Zuccari a Palazzo Giustiniani la presentazione della relazione annuale della Fondazione Enpaia, con il presidente Giorgio Piazza. Presenti Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato della Repubblica; Pier Paolo Baretta, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze; Giuseppe L'Abbate, Sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Sergio Puglia, Presidente della Commissione Bicamerale Enti Gestori della previdenza; Gian Paolo Vallardi, Presidente della Commissione Agricoltura; Mino Taricco, Vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato; Claudio Durigon, membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati; Alberto Oliveti, Presidente Adepp; Onofrio Rota, Segretario Generale Fai Cisl. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev