(Agenzia Vista) Strasburgo, 23 ottobre 2019 Brexit, Sassoli: "Consiglio Ue accetti proroga al 31 gennaio" "Consiglio Ue accetti proroga per la Brexit al 31 gennaio". Così il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, intervenuto in seguito alla decisione del Parlamento britannico di accettare l'accordo proposto da Boris Johnson per la Brexit, senza però accelerarne i tempi. /courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it