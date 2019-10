(Agenzia Vista) Santa Cruz, 23 ottobre 2019 Proteste in Bolivia, a fuoco la sede del Tribunale Elettorale di Santa Cruz In fiamme a Santa Cruz la sede del Tribunale Elettorale durante le proteste per la vittoria alle presidenziali in Bolivia di Evo Morales. /courtesy Facebook Bryan Pardo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it