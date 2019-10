(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2019 Centrodestra, Meloni: "In piazza San Giovanni è nato un fronte di Patrioti" Intervista dell'Agenzia Vista alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "A piazza San Giovanni è nato un fronte di patrioti che vogliono un governo che torni finalmente a difendere gli interessi nazionali italiani come fanno in Europa tutti gli altri Paesi. C’era una policromia straordinaria tra i movimenti che erano in piazza e c’era un’Italia maggioritaria che chiede di poter esprimere liberamente il proprio voto e avere una classe politica che la rappresenti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev