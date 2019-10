(Agenzia Vista) Strasburgo, 23 ottobre 2019 Siria, la leghista Ceccardi con la maglia #stopterrorism al Parlamento Ue: "No a Turchia in Europa" "No a Turchia in Europa, ora e sempre". Così l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, intervenuta in Aula al Parlamento Europeo durante la discussione sulla situazione in Siria. /courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it