(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2019 Manovra, Conte: "Normale interlocuzione con Ue, non siamo preoccupati" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea di Confesercenti: "C'è una lettera da Bruxelles a cui il ministro dell'Economia risponderà fornendo doverosi chiarimenti. Non siamo assolutamente preoccupati, è una normale interlocuzione con Bruxelles alla quale non ci sottrarremo" / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev