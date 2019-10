(Agenzia Vista) Firenze, 20 ottobre 2019 Renzi: "Partito dopo una scissione viene meglio, come canzone di Tommaso Paradiso dopo scissione" Matteo Renzi interviene sul palco della Leopolda 10: "La Leopolda continueremo a farla ma per allargarla non possiamo fare un abuso edilizio, non con il nostro governo.. Quando uno fa una canzone dopo una scissione gli viene anche meglio come a Tommaso Paradiso e quando uno fa un partito dopo una scissione gli viene meglio...". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev