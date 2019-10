(Agenzia Vista) Matera, 20 ottobre 2019 Di Maio O si fanno le nostre 3 proposte o non esiste la manovra Il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, a Matera per Expo 2020: "Prima di tutto sono soddisfatto che domani finalmente si riunisce questo vertice di maggioranza che stavamo chiedendo da un po', un vertice Di governo che deve servire a mettere nella legge di bilancio tre proposte che per noi sono imprescindibili: o si fanno o non esiste ancora la manovra". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev