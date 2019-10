(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2019 Berlusconi: "Questo Governo ama le tasse e le manette, noi qui per mandarlo a casa" Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, alla manifestazione del centrodestra 'Orgoglio italiano' in piazza San Giovanni a Roma:"Siamo qui per dire no al governo delle tasse, delle manette, della burocrazia, del giustizialismo fuori controllo. Siamo qui per mandare a casa un governo non eletto dagli italiani" / fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev