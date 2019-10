(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2019 Taglio Parlamentari, Testa (Radicali): "Taglia 345 deputati e porta a 360 burocrati. Demagogia" “Per un presunto risparmio si taglia la democrazia e la rappresentanza per i cittadini, per un risparmio pari a 90 centesimi per cittadino all’anno. Per noi questa è una battaglia demagogica perché tagliati 345 parlamentari ma si assumono 360 persone che verranno utilizzate all’interno delle camere. Noi riteniamo che questa legge populista debba essere rivista dai cittadini italiani” così la Tesoriera del Partito Radicale Trasnazionale e Traspartito, Irene Testa, a margine dell’appuntamento in Cassazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev