(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2019 Manovra, Giorgetti: "Niente di utile per il Paese, non mi aspettavo di più" "Nella manovra niente di utile per il Paese, non mi aspettavo di più". Così Giancarlo Giorgetti, intervenuto a margine di un convegno a Palazzo Wedekind su Ricerca, Innovazione e Sostenibilità a cura del gruppo Chiesi Farmaceutici. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it