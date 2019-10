(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2019 Cantone: "Anac punto di riferimento per il Paese. Mio successore? Auspico continuità" Nella sede romana dell Università Mercatorum il convegno 'La gestione efficiente dell'impresa in crisi di legalità'. Ne discutono Giovanni Cannata, Magnifico Rettore Università Mercatorum, Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti, Francesco Fimmanò, Direttore scientifico Università Mercatorum, Raffaele Cantone, Consigliere di Cassazione, Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Bruno Frattasi, Prefetto Presidente dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Nicola Morra, Presidente della commissione parlamentare antimafia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev