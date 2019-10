(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2019 Siria, Conte cita attivista curda uccisa e l'Aula si alza in piedi per un lungo applauso L'intera Aula della Camera si è alzata in piedi ad applaudire l'attivista curda uccisa in Siria Hevrin Khalaf, ricordata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it