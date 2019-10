(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2019 Conte ricorda in Aula gli agenti uccisi a Trieste: "Siamo vicini ai loro cari" "Siamo vicini ai loro cari". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto in Aula alla Camera per riferire sul Consiglio Ue del 17 e 18 ottobre, nel ricordare i due agenti di Polizia uccisi a Trieste. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it