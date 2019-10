Transizione energetica, Ferraris (ad Terna): "Cambiamenti continui, serve pianificazione adeguata"

(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2019 Transizione energetica, Ferraris (ad Terna) avremo cambiamenti continui, serve pianificazione adeguata Prende avvio la due giorni di incontri dedicati al futuro del sistema energetico italiano, organizzata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Snam e Terna. Istituzioni, imprese, associazioni e stakeholders partecipano agli Stati Generali della Transizione Energetica Italiana, che rappresenta un’occasione di confronto e analisi dedicata alla grande trasformazione in atto a livello globale e finalizzata a delineare insieme i futuri scenari dell’energia e delle reti. Al forum, oggi alla sua prima edizione, partecipano, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, il Sottosegretario di Stato di Stato allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde. L’evento è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dello Sviluppo Economico, ed è realizzato in collaborazione con The European House – Ambrosetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev