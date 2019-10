(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2019 "Conte falso come il Parmesan", bagarre Lega in Senato: Casellati sospende la seduta "Conte falso come il Parmesan". Così il Senatore della Lega Simone Bossi in risposta al discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula al Senato per riferire sul Consiglio Ue del 17 e 18 ottobre. I Senatori leghisti hanno poi esposto dei cartelli con la scritta 'Falso' e un barattolo di Parmesan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev