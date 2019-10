Iva, la presidente di BAT Italia Palazzetti: "Bene Governo non l'abbia alzata, sarebbe stato duro colpo"

(Agenzia Vista) Milano, 14 ottobre 2019 Iva, Palazzetti (Pres. BAT Italia): "Bene Governo non l'abbia alzata, sarebbe stato duro colpo" 'La complessità fiscale italiana: un disincentivo alla crescita ed agli investimenti?', l'evento per presentare una ricerca svolta dall’Osservatorio Fiscale e Contabile di SDA Bocconi mediante un’indagine empirica all'interno della community dei tax directors dei principali gruppi operanti in Italia. Roberta Palazzetti, presidente di British American Tobacco (Bat) Italia, a margine dell'evento Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev