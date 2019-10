(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2019 Siria, Fratoianni: "Risposta dell'Ue troppo debole, bisogna intervenire in sede Nato" "Risposta dell'Ue su Siria troppo debole, bisogna intervenire in sede Nato". Così Nicola Fratoianni, intervenuto a margine di una manifestazione dei lavoratori ex Lsu davanti a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev