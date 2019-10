(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2019 Siria, Conte: "Bene blocco armi ma non basta, Turchia rinunci a guerra" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della presentazione della "Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia" curata dal Cnr: "L'offensiva turca in Siria contribuisce alla maggiore destabilizzazione della Regione, rischia di essere controproducente rispetto all'attività dei terroristi e crea ulteriori sofferenze alla popolazione curda"/ fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev