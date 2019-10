(Agenzia Vista) Veneto, 14 ottobre 2019 Autonomia, Zaia: "Il Governo Conte 2 non ha ancora prodotto nulla" "Al Sottosegretario all’Interno Achille Variati, il quale recentemente ha dichiarato: 'Noi concreti con la legge quadro presentata dal Ministro Francesco Boccia', vorrei ricordare che è stato proprio il PD, partito di cui lui è esponente, a vietarci di procedere con il referendum per l’#autonomia, portandoci davanti alla Corte costituzionale, così come ci ha impedito di usare la tessera elettorale il 22 ottobre 2017. Io resto comunque fiducioso e attendo la proposta del Governo Conte-bis, che ad oggi non ci è ancora pervenuta, così come, per la verità, neppure il Conte-1 ci fece sapere quale fosse la sua idea di autonomia. Intanto la clessidra continua a funzionare e la sabbia si sta esaurendo." Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un video postato su Facebook. Fonte: Facebook/Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev