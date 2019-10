(Agenzia Vista) Svezia, 11 ottobre 2019 Premio Nobel per la pace al premier etiope Abiy Ahmed Ali Il premio Nobel per la pace 2019 è stato assegnato al premier etiope Abiy Ahmed Ali "per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea". Fonte: YoutubeNobel Prize Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev