(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2019 Dl Clima approvato in Cdm, Costa sorridente e soddisfatto: "Ce l'abbiamo fatta" Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Clima: "Ce l'abbiamo fatta. Mi piace poter dire è il primo atto della storia della Repubblica Italiana per l'urgenza ambientale, è una bella svolta. Per quello che non ha la connotazione d'urgenza ci sarà la legge di stabilità e poi il collegato. Abbiamo utilizzato tutti i fondi del Ministero, quelli derivanti dalle aste verdi" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev