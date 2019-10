(Agenzia Vista) Svezia, 10 ottobre 2019 Nobel per la letteratura premia Olga Tokarczuk e Peter Handke L'Accademia svedese ha tributato il riconoscimento per l'anno 2018 alla scrittrice polacca Olga Tokarczuk, nata nel 1962. All'autore austriaco Peter Handke, nato nel 1942, è stato assegnato il Nobel per l'anno 2019. Fonte: Youtube/Nobel Prize Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev