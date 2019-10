(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2019 Agricoltura, Bellanova: "Va rimessa al centro dell'agenda, vale il 14 per cento del Pil" "Agricoltura va rimessa al centro dell'agenda, vale il 14 per cento del Pil". Così il Ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova, intervenuta in audizione alla commissione congiunta Agricoltura di Camera e Senato. /courtesy Camera web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it