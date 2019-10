(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2019 Franceschini: "Musei statali valgono l'1,6 percento del Pil, 27 miliardi" Il ministro per i Beni culturali e il Turismo, Dario Franceschini, in conferenza stampa al Mibact per la presentazione di uno studio della Boston Consulting Group: "Investire in cultura e nel nostro patrimonio museale fa bene alle menti, alle anime, ma fa anche molto bene all'economia del Paese. C'è ancora un grande lavoro da fare e servono risorse" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev