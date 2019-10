(Agenzia Vista) Ancona, 02 ottobre 2019 Luca Traini, confermata la condanna a 12 anni, l'imputato: "me l'aspettavo, ora verità per Pamela" Condanna a 12 anni confermata in Appello Luca Traini, colpevole di aver sparato dei colpi di pistola in un raid in cui furono feriti sei migranti per vendicare Pamela. L'imputato risponde così alle domande dei giornalisti che gli chiedono come abbia accolto la sentenza: "Me lo aspettavo, ora la verità per Pamela". _Courtesy Etv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev