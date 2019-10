(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2019 Question time, Rampelli corregge testo Rai su trasmissione: "Si parli in italiano" "Si parli in italiano". Così il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli leggendo il testo della Rai sulle disposizioni in merito alla trasmissione del Question Time. /courtesy Camera web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it